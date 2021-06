Anticipazioni puntata di Un posto al sole in onda mercoledì 30 giugno 2021:

Il ritorno a Napoli di Rossella (Giorgia Gianetiempo) sembra poter ristabilire una certa normalità nella vita di Silvia (Luisa Amatucci), ormai sempre più turbata da Giancarlo (Alessandro D’Ambrosi).

Tra rancore e bisogno di denaro, Alberto (Maurizio Aiello) chiede a Niko Poggi (Luca Turco) di assisterlo in una causa giudiziaria contro Barbara.

Deciso a trovare le figurine mancanti per completare il suo album, Jimmy (Gennaro De Simone) si fa convincere dal suo amico Camillo a iniziare una sorta di “avventura on the road”.

