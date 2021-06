Anticipazioni settimanali puntate Un posto al sole da lunedì 7 a venerdì 11 giugno 2021: Dopo aver seguito Lara, Roberto Ferri deve decidere come comportarsi riguardo a ciò che ha scoperto. Alberto cerca di intimidire Niko per mettere Clara con le spalle al muro. La lotta tra Renato e Raffaele si espande a macchia d’olio e coinvolge altri inquilini del Palazzo.

Mentre Alberto si illude che la sua vita stia per ripartire, il legame tra Patrizio e Clara si fa sempre più forte. Ferri cerca di capire a che gioco stia giocando Lara. Marina riceve una visita inattesa. Raffaele tira dalla sua parte il resto del condominio nella guerra contro Renato e il suo drone.

Pietro Abbate, messo all’angolo dalla strategia difensiva di Marina e allarmato dai ricatti di Biagio, è costretto a subire le decisioni di Menkov. Malgrado il forte trasporto per Patrizio, Clara frena il proprio istinto. Anche Guido si ritrova coinvolto nella lotta tra Renato e Raffaele.

Abbate segue il consiglio di Lara e cerca di manipolare Fabrizio per concludere il suo affare. Intanto la Martinelli cerca di carpire informazioni che possano essere utili a Ferri. Giancarlo cerca un avvicinamento con Silvia, mentre Michele è sempre più frustrato per via della sua situazione lavorativa. Un piccolo malessere occorso ad un amico desta qualche preoccupazione in Franco.

