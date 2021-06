Nelle fiction capita spesso che ci siano trame destinate a provocare molte reazioni nel pubblico, ma in genere ciò succede quando le storie in questione vanno effettivamente in onda. Stavolta, invece, tutto sta accadendo addirittura prima: è evidente che a Un posto al sole ci sarà presto qualcosa di grosso ma di cui ancora si sa poco. E proprio il mistero sta facendo sì che i fan della soap stiano manifestando una curiosità enorme (e ciò per quanto a livello narrativo la vicenda non sia ancora praticamente partita).

Eh sì. Sono bastate alcune immagini di Michelangelo Tommaso con i capelli cortissimi perché si avviassero le deduzioni degli aficionados di Upas, i quali ovviamente collegano quella situazione con un delicato intervento chirurgico che riguarda Filippo Sartori e che a questo punto appare inevitabile…

Un posto al sole, spoiler: FILIPPO verso un delicato intervento chirurgico

Ora sull’argomento è intervenuta anche Miriam Candurro, l’interprete di Serena, che attraverso i suoi canali social ha rivolto un messaggio ai suoi follower:

Negli ultimi giorni trapelano ovunque gossip e anticipazioni, e in tantissimi mi scrivete in privato. Non posso anticipare nulla, ma una cosa posso dirla: quello che abbiamo girato nelle scorse settimane – e che stiamo girando ancora in questi giorni – ci ha messo a dura prova, ci abbiamo messo l’anima e sono certa che lo seguirete con passione. Dovete attendere solo qualche altro giorno.

Quel che è certo è che, dopo la lunga storyline del sabotaggio ai Cantieri, ora Un posto al sole si prepara a un’altra fase molto complessa e che ci terrà col fiato sospeso: è ormai chiaro che Filippo si avvia a grandi passi verso un’operazione, ma sarà molto interessante capire quel che succederà dopo… Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

