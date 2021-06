Anticipazioni puntata 1185 di Una vita di giovedì 10 e venerdì 11 giugno 2021: Dopo essere stata trattata male dai Dominguez, Arantxa accetta l’eredità della zia e dunque intende lasciare Acacias per tornare nei Paesi Baschi. Cinta, José Miguel e Bellita fanno le loro felicitazioni alla domestica e le rivelano la verità: si sono comportati in quel modo strano solo per il suo bene.

Emilio spiega a José Miguel che il giovane uomo che circola per Acacias chiedendo notizie su di lui si chiama Julio. A quel punto il Dominguez senior si confronta con il nuovo arrivato, il quale dice di essere suo figlio, e gli ordina di andare via dal quartiere.

Camino rivela a Felicia di non amare Ildefonso e di non volerlo più incontrare, ma la signora Pasamar non intende ascoltare la figlia.

Grazie a Cesareo, Felipe rintraccia un guardiano, di nome Matias Gutierrez, che potrebbe testimoniare a favore di Marcia cambiando il corso delle cose. E così sarà: in seguito alla deposizione di Gutierrez, il commissario Mendez dichiara Marcia innocente!

