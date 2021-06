Anticipazioni puntata 1187 e 1188 di Una vita di domenica 13 e lunedì 14 giugno 2021:

Santiago, grazie a Cesareo, esce indenne dall’aggressione di un uomo misterioso armato di coltello. La mostra di Maite produce forti critiche, ma il marchese di Los Pontones (che è anche il nonno di Ildefonso) è entusiasta sia delle opere – definite “spregiudicate” – e sia dell’artista.

Felicia vede Maite con il laccio rosso al collo e si ricorda del regalo in forma anonima ricevuto da Camino, rimanendone estremamente turbata.

Arantxa e il guardiano salutano tutti in vista della loro partenza. Intanto Emilio riesce a convincere José Miguel ad avere un nuovo dialogo con Julio.

Maite avvisa Camino, ritenendo che in realtà Ildefonso non sia una persona limpida.

A casa di Felipe si presenta Santiago, che porta il coltello a Genoveva facendole chiaramente capire che pensa ci sia lei dietro l’aggressione. Felipe lo sorprende.

A Cinta hanno proposto una tournée in Andalusia e suo padre è felice di questa bella novità, ma Bellita invita a rimanere calmi.

La vendita dei dipinti di Maite va benissimo, ma Liberto ormai tratta freddamente la pittrice. Nel frattempo, Camino entra in ansia per via delle domande di mamma Felicia sul laccio rosso.

Ildefonso capisce che Antoñito ha abilmente evitato il servizio militare e a quel punto, infuriato, lo sfida a duello!

Una lettera della defunta Ursula fa capire ad Agustina che Genoveva non è la brava persona che fa finta di essere. Inoltre, attraverso la missiva, Ursula invita Agustina ad avvelenare Genoveva con la polverina da lei inserita nella busta…

Agustina insulta Genoveva e le dice che la smaschererà davanti a tutti!

Attenzione: le puntate 1187 e 1188 saranno proposte in anteprima sabato 12 giugno in prima serata su Rete 4. Se perdete questo appuntamento, non preoccupatevi: gli episodi saranno normalmente trasmessi su Canale 5 domenica 13 e lunedì 14 giugno, quindi non perderete nessuna scena.

