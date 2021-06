Anticipazioni puntata 1191 di Una vita di sabato 19 giugno 2021: Visto che le lettere di Ursula stanno sempre più seminando zizzania ad Acacias, Ramon intende organizzare un confronto diretto con tutti gli interessati: sarà proprio grazie a questo faccia a faccia che la pace tornerà nel quartiere.

Leggi anche: Una Vita anticipazioni: MARCIA muore uccisa, ecco da chi e come accadrà

Emilio rivela a Cinta che Julio è suo fratello: la ragazza subito corre a conoscere il ragazzo e i due sembrano subito andare d’accordo.

Ildefonso decide di chiudere la sua “amicizia” con Camino; ciò però non piace a Felicia, che subito se la prende con Maite per l’accaduto. La signora Pasamar teme infatti che la figlia sia stata in qualche modo soggiogata dall’artista. E Liberto, purtroppo, non farà che confermare i suoi sospetti.

Una missiva diretta a Felipe arriva proprio mentre l’avvocato sta chiedendo a Genoveva come mai Ursula non abbia mandato una lettera anche a lei…

Una vita: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)