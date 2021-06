Anticipazioni puntata 1194 di Una vita di martedì 22 e mercoledì 23 giugno 2021: Camino non intende per nessun motivo rinunciare all’amore per Maite e lo ribadisce a sua madre Felicia. E quest’ultima se la prende con Liberto, che secondo lei è responsabile di quanto successo tra la pittrice e sua figlia.

Felipe e Marcia si baciano, ma entrambi sanno che ormai si tratta di un addio.

Mendez sorprende Santiago e Genoveva mentre sono intenti a discutere. L’uomo di legge chiede al Becerra se sospetti di qualcuno riguardo all’assassino di Ursula, poi va alla bottega e chiede di parlare con Marcia.

Felipe parla a Ramon dei suoi tanti dubbi su Genoveva.

José Miguel chiede alla figlia Cinta di impegnare in qualche modo Bellita mentre lui accompagna Julio a visitare la città. Tuttavia, Ramon consiglia al Dominguez di essere sicuro che Julio sia davvero suo figlio.

