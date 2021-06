Anticipazioni puntata 1182 di Una vita di sabato 5 e domenica 6 giugno 2021: Dopo essere riuscito a ottenere da Mendez due giorni per mettere insieme delle prove che discolpino Marcia, Felipe tenta di contattare i proprietari del negozio in cui la ragazza dice di aver fatto acquisti il giorno del delitto.

Leggi anche: Una Vita anticipazioni: arriva ALODIA (Abril Montilla), la cugina di…

Cinta si fida dell’opinione di Bellita e così cercherà di provare a far carriera in Spagna prima di tentare di arrivare al successo in Argentina.

Felicia comunica a Maite e Camino che acconsentirà loro di riprendere le lezioni di pittura, a condizione che le stesse si tengano nel ristorante sotto la sua supervisione e che Maite parli solamente di arte e mai di altro.

Liberto, ancora molto turbato per ciò che ha visto, pur senza nominare Maite e Camino chiede consiglio a Ramon su come deve comportarsi. L’amico si dimostra di mentalità piuttosto aperta.

A Genoveva giunge una lettera della defunta Ursula.

Una vita: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)