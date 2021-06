Anticipazioni e trame settimanali telenovela Una Vita da domenica 6 a sabato 12 giugno 2021: Liberto, ancora sotto shock per quel che ha visto, chiede consiglio a Ramon su come comportarsi, senza però fare i nomi delle due donne, e l’amico si dimostra molto più aperto di vedute del previsto. Genoveva riceve una lettera di Ursula.

Sconvolta dalla lettera che Ursula le ha scritto prima di morire, in cui la informa di averle lanciato contro una maledizione che condurrà alla rovina lei e chiunque ama, Genoveva sviene e in seguito approfitta dell’accaduto per pregare Felipe di abbandonare la difesa di Marcia. Liberto si rivolge a un urologo per chiedere chiarimenti sulle relazioni fra persone dello stesso sesso e decidere cosa fare in seguito alla scoperta del legame tra Maite e Camino.

Notando il comportamento strano del marito, Rosina lo incalza per farsi dire il motivo, ma Liberto le racconta di avere solo dei ripensamenti sulla galleria. I Dominguez, insospettiti dall’atteggiamento assente di Arantxa, iniziano a trattarla male nella speranza di scuoterla e farsi dire cosa la preoccupa. Antoñito ed Emilio iniziano ad avere dubbi sulle vere intenzioni di Julio.

Genoveva ritira l’ordine di assassinare Santiago e inoltre decide di mostrargli la lettera che le ha scritto Ursula. Emilio teme che Julio stia tramando qualcosa contro i Dominguez e chiede aiuto ad Antoñito per metterlo alle strette e fargli vuotare il sacco. Il piano di Cinta e Bellita per far accettare l’eredità ad Arantxa continua. La domestica inizia a stancarsi delle pessime maniere delle sue padrone e si sfoga con Cesareo.

Ildefonso racconta a Camino com’è la guerra e la ragazza resta colpita dalla sua sensibilità. Rosina chiede a Felicia di parlare dell’inaugurazione della galleria d’arte ai clienti del ristorante. Servante riceve dall’Archivio di Stato una stampa dello stemma di famiglia dei Gallo, ma quando vede che è un gallo glabro con due teste ne rimane profondamente turbato.

Dopo aver subito numerosi sgarbi dalla famiglia Dominguez, Arantxa decide di accettare l’eredità della zia e tornare nei Paesi Baschi. Cinta, José Miguel e Bellita si congratulano con la domestica e le rivelano di essersi comportati male solo per il suo bene. Emilio dice a José Miguel che il ragazzo che si aggira per il quartiere chiedendo informazioni su di lui si chiama Julio. José Miguel si confronta con Julio, il quale sostiene di essere suo figlio, e gli intima di andarsene da Acacias.

Camino confessa a Felicia di non essere innamorata di Ildefonso e di non volerlo più vedere, ma la madre non ha alcuna intenzione di ascoltarla. Grazie all’aiuto di Cesareo, Felipe riesce a trovare un guardiano, Matias Gutierrez, che potrebbe testimoniare a favore di Marcia. Dopo aver sentito la deposizione di Gutierrez, il commissario Mendez dichiara Marcia innocente.

Arantxa dice a Cesareo che ha deciso di accettare l’eredità e gli propone di partire insieme a lei; il guardiano su un primo momento si fa prendere dal panico e non accetta. Il commissario Mendez decide di liberare Marcia e Felipe la riporta ad Acacias; i domestici organizzano una festa per il suo ritorno e ne approfittano anche per salutare Arantxa. A un certo punto arriva anche Cesareo, che ha cambiato idea e ha deciso di partire con lei. Agustina riceve una lettera da Ursula.

José Miguel racconta a Emilio cosa gli ha detto Julio e gli chiede di non dire nulla a nessuno. Maite decide di esporre in galleria anche il dipinto senza veli di Camino e Felicia nota la somiglianza tra la ragazza rappresentata e sua figlia.

