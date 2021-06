Fino a che punto si spingerà Genoveva Salmeron (Clara Garrido) per allontanare la “rivale” Marcia Sampaio (Trisha Fernandez) da Felipe Alvarez Hermoso (Marc Parejo)? Per avere la risposta a questa domanda bisognerà osservare con attenzione tutto quello che avverrà nelle prossime puntate italiane di Una Vita: la dark lady ci andrà giù in maniera piuttosto pesante, tant’è che accuserà la brasiliana di aver tentato di spingerla giù dalle scale!

Una Vita, news: Marcia non riesce a impedire il matrimonio tra Genoveva e Felipe

Le anticipazioni indicano che tutto partirà quando il morente Cesar Andrade (Alvaro Baguena) confesserà a Marcia che è stata Genoveva a chiederle di mettersi in contatto con Santiago, qualche mese prima, al fine di impedire il suo matrimonio con Felipe.

Pur apprendendo che la Salmeron non sapeva dello scambio di identità tra il defunto Santiago e il gemello Israel, la Sampaio verrà presa dalla voglia di interrompere le nozze tra la “cattivona” e l’Alvarez Hermoso (che si staranno celebrando proprio in quegli istanti), ma arriverà in chiesa proprio quando il sacerdote dichiarerà i due marito e moglie.

Qualche giorno dopo, Marcia deciderà dunque di chiudere il suo rapporto con Israel – che dal canto suo sembrerà disposto a lottare per riconquistarla – e si porrà come obiettivo quello di far capire a Felipe che ha sposato un mostro. Partendo proprio da ciò, si verificherà uno scontro piuttosto acceso…

Una Vita, spoiler: Genoveva accusa Marcia di averla spinta giù dalle scale!

Eh sì: in una determinata giornata, la Sampaio tenterà di andare nell’ufficio di Felipe per rivelargli ciò che le ha detto Andrade prima di esalare il suo ultimo respiro.

Tuttavia, Genoveva riuscirà ad intercettare i passi di Marcia e l’aggredirà fisicamente, sottolineando che l’Alvarez Hermoso non crederà a nessuna delle sue parole dato che l’unica persona che può confermare la sua versione dei fatti è morta.

Dato che la brasiliana non demorderà nemmeno quando supplicherà di lasciare in pace lei e Felipe per via del bambino che aspettano, la Salmeron non troverà dunque altra scelta se non quella di utilizzare un vile sotterfugio e, appena l’Alvarez Hermoso si affaccerà nella porta per via delle loro grida, simulerà una spinta subita da Marcia, accusandola immediatamente del brutto gesto!!!!

Una Vita, trame: Laura origlia un dialogo tra Santiago e Genoveva

Da un lato Felipe prenderà immediatamente le difese della consorte, invitando Marcia ad andare via, dall’altro sarà però chiaro che l’avvocato non ha creduto del tutto alla versione di Genoveva, la quale inizierà ad avvertire dei forti dolori al basso ventre ed eviterà così di rispondere alle domande del marito sull’aggressione.

In ogni caso, in questa intricata vicenda si inserirà molto presto anche la nuova domestica Laura Alonso (Agnes Llobet), assunta da Genoveva al posto di Agustina (Pilar Barrera). Vi anticipiamo infatti che l’inserviente si troverà ad origliare un dialogo tra Santiago e Genoveva a cui sembrerà piuttosto interessata; per quale motivo? Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

