Una Vita anticipazioni: CAYETANA è la complice di Gabriela!

Nell’ultima puntata di Una Vita, in onda su Canale 5 sabato 12 novembre 2022, non mancherà un colpo di scena sorprendente. In seguito alla morte di Genoveva Salmeron (Clara Garrido), la giovane Gabriela (Lydia Pavon) diventerà infatti la nuova dark lady della telenovela (quanto meno idealmente), ma non sarà la sola ad assolvere tale compito, dato che si scoprirà il nome della sua misteriosa complice…

Una Vita, trame: la morte di Genoveva

Già sapete che Genoveva morirà per mano di Aurelio Quesada (Carlos de Austria). Quest’ultimo, infatti, farà sapere alla moglie di non essere morto nell’incendio di uno dei suoi laboratori e le punterà contro una pistola. Come prima cosa, Aurelio cercherà di sbarazzarsi di Gabriela, la figlia della consorte, ma Genoveva farà da scudo con il suo corpo e si prenderà una pallottola all’altezza dello stomaco.

A quel punto Aurelio verrà ucciso da Marcelo (Patxi Santamaria) prima che possa esplodere un altro colpo verso Gabriela, mentre la Salmeron Senior morirà poco dopo tra le braccia della figlia e non saprà mai che la tanto amata erede, abbandonata quando era soltanto in fasce, la stava avvelenando per condurla pian piano alla morte. Una svolta, questa, che chiuderà il cerchio tra tutti i cattivi apparsi nella soap…

Una Vita, news: Gabriela si affaccia nella finestra del male!

Eh sì: possiamo infatti anticiparvi che, una volta che darà ordine a Luzdivina (Noelia Marlò) di buttare il divano in cui è morta la madre perché intende rinnovare tutto l’appartamento principale di Acacias 38, Gabriela si affaccerà alla famosa “finestra del male” con le mani giunte nella schiena, esattamente come erano soliti fare in precedenza Cayetana Sotelo Ruz (Sara Miquel), Ursula Dicenta (Montse Alcoverro), Samuel Alday (Juan Gareda) e la stessa Genoveva.

Un flashback riporterà così alla mente dei telespettatori tutti i cattivi – principali e minori – che hanno tenuto banco per le 1483 (in Italia 1484) puntate della soap iberica, segno ideale del fatto che – nonostante l’epilogo – gli abitanti di Acacias continueranno a subire delle angherie e dovranno guardarsi le spalle. Non sarà però finita qui…

Una Vita, spoiler: Gabriela era complice di Cayetana!

Appena darà le disposizioni a Luzdivina su come agire, Gabriela si metterà in contatto telefonico con la sua complice dicendole che la madre è passata a miglior vita e che sono diventate ricche, motivo per cui può tornare a calle Acacias. La conversazione si trasformerà poi in un vero e proprio colpo di scena quando la giovane Salmeron, sul finire del dialogo, si rivolgerà alla sua interlocutrice chiamandola “donna Cayetana”.

Insomma, anche se non la vedranno in video, i telespettatori avranno la certezza che la Sotelo Ruz non è morta nell’incendio voluto da Ursula tra la seconda e la terza stagione. Un mistero risolto per ridare vita, seppur offscreen, alla dark lady più amata di Acacias!