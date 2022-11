Una Vita, anticipazioni finale: calle Acacias ai giorni nostri, salto nel tempo!

Calle Acacias non morirà mai: è ciò che devono aver pensato gli autori di Una Vita per il gran finale della telenovela. Nell’ultimissima puntata, in onda su Canale 5 sabato 12 novembre 2022, i telespettatori potranno infatti vedere (grazie ad un salto temporale) come è diventato il quartiere di Acacias ai giorni nostri. Una chiusura suggestiva che manterrà vivo il ricordo della produzione iberica…

Una Vita, spoiler finale: calle Acacias nel 2022

Il passaggio avverrà nel momento in cui, per festeggiare la medaglia al merito artistico che ha appena ottenuto, Bellita del Campo (Maria Gracia) e i suoi vicini intoneranno una canzone dedicata al rione in cui hanno vissuto per tanti anni. A quel punto, Acacias cambierà aspetto e lo scenario si sposterà ai giorni nostri, nel momento in cui Ian, un giovane discendente di Felipe Alvarez Hermoso (sempre interpretato da Marc Parejo), arriverà nel quartiere in cerca delle sue origini.

La prima persona che l’uomo incontrerà sarà Maria Dolores (Rebeca Alemany), ossia una parente di Lolita (Rebeca Alemany) e di Moncho, che ormai sarà un ultracentenario. I due avranno così modo di chiacchierare e, oltre ad incrociare una ragazza piuttosto simile nell’aspetto a Genoveva Salmeron (Clara Garrido), scambieranno due parole con un politico con le fattezze di Jacinto (Jona Garcia) e con l’attore Juanma Navas (che come sapete ha interpretato nella soap Ramon Palacios).

Uno scenario suggestivo dove ci saranno anche due “sosia” di Fabiana (Inma Perez Quiros) e Liberto (Jorge Pobes) nelle vesti di due paramedici, ma anche una madre e una figlia, residenti al civico 38, uguali a Rosina (Sandra Marchena) e Casilda (Marita Zafra), e un’addetta alle pulizie con il volto di Alodia (Abril Montilla).

Insomma, un vero e proprio omaggio alle storie raccontate in precedenza, che si concluderà nel momento in cui Ian domanderà a Maria Dolores se accetta un invito per prendere un caffè con lui: un segno del fatto che gli amori continueranno ad essere parte integrante di Acacias, a partire dagli interpreti di Felipe e Lolita, che i fan, per un certo periodo, hanno sperato di veder fare coppia.

Preparate dunque i fazzoletti perché sarà un momento davvero emozionante. Anche perché, con questo post finiscono anche le nostre anticipazioni su Una Vita, che vi abbiamo fornito senza sosta dal lontano 2015. Addio, calle Acacias!