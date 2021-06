Prosegue con successo la programmazione in daytime di Una vita, la telenovela spagnola che tanto è piaciuta nel nostro Paese e che, com’è ormai ampiamente noto, prima o poi ci saluterà per sempre visto che in Spagna è da poco terminata definitivamente (anche se il “triste momento” da noi è ancora molto distante, data la forte distanza tra la messa in onda iberica e quella su Canale 5).

Ma, dato che il finale di serie in Italia è davvero tanto distante nel tempo, occupiamoci piuttosto di un altro finale che, sia pure non imminente, inizia a trapelare anche sulla stampa cartacea del nostro Paese.

Parliamo di Marcia Sampaio, l’attuale eroina romantica della telenovela interpretata da Trisha Hernandez. La donna vive da tempo dei grandi patemi d’amore per l’avvocato Felipe Alvarez Hermoso e tutti sperano che prima o poi ci sia il lieto fine tra i due amatissimi personaggi. Ma sarà davvero così?

Ci sarà tempo per approfondire i vari passaggi e dettagli della trama, ma arriviamo al punto: l’ultimo numero del settimanale Nuovo tv, in un ampio servizio corredato di foto, rivela un’amara verità. Marcia, infatti, sarà una delle tante vittime della dark lady Genoveva Salmeron, che la ucciderà liberandosi della scomoda rivale.

Ciò avverrà al ritorno dal viaggio di nozze di Genoveva e Felipe. Marcia, che a quel punto saprà già tutto del perché il falso Santiago è apparso all’orizzonte e del ruolo giocato in tutto questo dalla Salmeron, vorrà assolutamente rivelare la verità a Felipe e gli darà appuntamento in un parco. In quel parco, però, la Sampaio troverà la morte: Genoveva farà prima del marito e sarà lei a giungere sul luogo dell’incontro!

Ne scaturirà un aspro dialogo tra le due donne, alla fine del quale Genoveva pugnalerà Marcia decretando dunque la sua uscita di scena da Acacias 38. Quali saranno le conseguenze di tutto ciò? Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

