Anticipazioni puntata Beautiful di giovedì 15 luglio 2021:

Wyatt (Darin Brooks) confida a Bill (Don Diamont) la situazione con Sally (Courtney Hope) e Flo (Katrina Bowden). L’editore è stupito che la stilista non sia ancora morta o gravemente peggiorata, ma rassicura il figlio: è stato buono con la sua ex.

Sally è decisa a non perdere Wyatt in favore di Flo, accusandola di essersi messa tra loro. La stilista è stanca di perdere e lamenta delle giustificazioni che tutti concedono a quelle come Flo, mentre ad una Spectra non viene mai perdonato niente.

Penny (Monica Ruiz) è spaventata dalle conseguenze ora che Flo ha scoperto tutto.

