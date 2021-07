Anticipazioni puntata Beautiful di venerdì 23 luglio 2021:

Leggi anche: Beautiful, anticipazioni americane: BROOKE vuole fare le scarpe a STEFFY?

Sally (Courtney Hope) è certa di riuscire a sedurre Wyatt (Darin Brooks), convincendolo ad esaudire quel suo ultimo desiderio. Non riuscendo a slegarsi dal radiatore, Flo (Katrina Bowden) fa però cadere Sally che perde brevemente conoscenza: la Fulton ne approfitta per scriverle qualcosa addosso, senza che la stilista se ne accorga.

Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) si ritaglia del tempo per se stessa facendo un giro in moto, ma un auto la colpisce. La ragazza viene portata in ospedale priva di conoscenza: a prenderla in carico è il dottor John Finnegan (Tanner Novlan).

Bill (Don Diamont) è preoccupato per Steffy: era lui alla guida dell’auto.

Beautiful: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)