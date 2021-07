Nelle attuali puntate americane di Beautiful, come già anticipatovi, Steffy Forrester ha dato alla luce il suo secondogenito, ciò nel corso di un parto casalingo in acqua gestito con l’assistenza dell’attuale fidanzato John Finnegan e di un’ostetrica, Joanne, interpretata da Christina Carlisi.

Quest’ultima non è un volto del tutto nuovo per la soap, infatti accompagnò in un’esperienza simile Ridge e Caroline Forrester, quando la giovane Spencer diede alla luce Douglas. Il precedente, risalente al 2016, tuttavia, non ha trovato per ora (e probabilmente non troverà) riferimenti nei dialoghi tra i personaggi, presentandoci l’evento come qualcosa di nuovo per Beautiful.

Beautiful, trame americane: HAYES è il nome del figlio di Steffy e Finn

In ogni caso, il parto non è andato incontro ad alcun problema e la coppia di futuri sposi ha potuto stringere tra le braccia il loro bambino, trovando nel loro primo incontro l’ispirazione per la scelta del nome. Mesi fa, Steffy aveva espresso l’idea di poterlo chiamare John Jr. in onore del compagno e il nome si sarebbe prestato all’abbreviativo J.J., tuttavia, alla fine, la decisione è ricaduta su un altro nome, dal forte significato simbolico.

I due, infatti, hanno deciso di chiamare il neonato Hayes, in onore della nonna materna Taylor Hayes. In realtà, chi segue Beautiful da anni, sa che quello non è il cognome da nubile della psichiatra, nata come Taylor Hamilton. Quel cognome è in realtà del suo primo marito, il violento Blake Hayes. Sui social, ovviamente, i telespettatori storici della soap hanno manifestato una certa perplessità di fronte alla scelta di dare al bambino un nome che si collega all’autore dei soprusi nei confronti di sua nonna. Ma, c’è da dire, Taylor ha sempre mantenuto quel cognome, col quale era diventata famosa da un punto di vista professionale. Tra l’altro l’ultimo accenno al vero cognome di Taylor risale al 2007, quando la psichiatra lo diede come secondo nome al figlio avuto con Nick (dall’ovulo di Brooke): Jack Hamilton Marone.

Da allora non è stata più fatta menzione del cognome Hamilton e gli autori devono aver pensato che le nuove generazioni di fan non ne sono a conoscenza (forse anche i nuovi autori non lo sanno…).

In ogni caso, negli episodi in onda negli USA a fine luglio il piccolo Hayes farà conoscenza dei nonni materni, Jack e Li Finnegan. Vedremo mai, invece, sullo schermo, un incontro con la nonna da cui ha ereditato il nome? Una conoscenza off screen verrà prima o poi introdotta nei dialoghi, o ci saranno altre scuse (improbabili) pronte a giustificare l’assenza di Taylor anche per la nascita del nuovo nipote? Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

