Anticipazioni puntata della soap turca Brave and beautiful di martedì 20 luglio 2021: Suhan inizia a pensare che Rifat e Cesur non siano del tutto sinceri e chiede alla polizia delle notizie su Rifat, scoprendo così che si tratta di un ex poliziotto, peraltro congedato con disonore per un furto da lui commesso.

Leggi anche: Brave and Beautiful anticipazioni: CESUR in grave pericolo, ecco cosa succede

Bulent, nell’indagare sulla proposta di Cesur di investire in borsa, si rende conto che l’uomo è tra i soci delle imprese destinate alla fusione, ritenendo di conseguenza che stia cercando di imbrogliarli. Poi la fusione ha effettivamente luogo e l’unico a guadagnarci sarà Kemal, che si è fidato di Cesur.

Salih ha ucciso Madre Belkis. Rifat scopre che la defunta era la direttrice dell’orfanotrofio nel quale è cresciuta Adalet, rendendosi conto anche che il direttore precedente è stato rinvenuto privo di vita la stessa notte in cui è venuto a mancare il padre di Cesur: ciò fa sospettare Cesur che Belkis possa essere stata fatta fuori…

Al party di inaugurazione di casa sua, Cesur fa di nuovo innervosire Tahsin quando comunica di aver ritrovato nel suo terreno delle monete antiche!

Tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)