Anticipazioni puntata della soap turca Brave and beautiful di martedì 6 luglio 2021:

Sühan appare ancora molto turbata dall’incidente ma anche dall’incontro con Cesur: quando va a casa di quest’ultimo per vedere la sua cavalla Carezza, capisce che quell’uomo non la lascia indifferente.

Tahsin licenzia lo stalliere Kemal, il quale il giorno successivo viene ingaggiato da Cesur. I due esplorano insieme la Tenuta e si rendono conto che il fiume che scorreva lungo il terreno è stato deviato. In questo modo la proprietà e diventata improduttiva, ma Kemal riesce a trovare degli uomini per sistemare le cose.

Tahsin cerca una maniera per annullare la vendita, ma capisce di non avere molte possibilità in tal senso.

Cahide finge ancora di aspettare un bambino e va alla farmacia di Adalet ad acquistare un test di gravidanza, sperando sulla mancanza di discrezione della giovane farmacista Necla.

