Anticipazioni puntata della soap turca Brave and beautiful di venerdì 9 luglio 2021: Hulya ha dormito con Bulent, ma al risveglio lo caccia nel momento in cui Cahide bussa alla sua porta.

Cahide sembra voler interrompere l’accordo sulla falsa gravidanza, ma Hulya fa finta di fronte a lei di avere una crisi nervosa.

Suhan si rende conto che tutti i lavoratori del laboratorio vorrebbero licenziarsi, ciò per protestare contro Tahsin che li accusa di aver incendiato la casa di Cesur. Suhan, però, riesce a convincerli a rimanere.

La sera, a cena, Tahsin parla a Cesur della storia della sua famiglia. Ma è tutto falso: in realtà l’uomo sta raccontando la storia del padre di Cesur!

Cesur vorrebbe reagire alle menzogne di Tahsin ma deve calmarsi per non farsi scoprire. Ora il suo scopo è conquistare Suhan in modo da distruggere poi suo padre…

