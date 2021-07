Anticipazioni e trame settimanali soap turca Brave and beautiful da lunedì 26 a venerdì 30 luglio 2021: Fugen sfugge al controllo dell’infermiera e si perde nel bosco. Viene trovata da Thasin che la riporta a casa di Cesur. Ma davanti a tutti gli invitati al matrimonio di Sirin e Kemal, lo accusa di essere un assassino. Suhan la giustifica con il padre dicendo che soffre di Alzheimer, ma Thasin chiede a Mehmet di svolgere ulteriori indagini sulla morte della moglie e del figlio di Hasan Karahasanoglu. La versione ufficiale sembra tranquillizzarlo.

Cesur viene a sapere che Thasin ha avviato delle trattative con una grande azienda per la costruzione di alcuni grattacieli a Korludag. Incarica Rifat di scoprire se la notizia corrisponde a verità. Korhan pretende che Cahide gli faccia incontrare Ayse e che la presunta infermiera venga a casa loro per assisterla durante la gravidanza.

Korhan invita Hulya a trasferirsi a casa loro per seguire la gravidanza di Cahide, e lei accetta, suscitando il disappunto di Cahide che intima alla donna di non fare passi falsi.

Cesur compra le terre da tutti i proprietari vessati da Tahsin. Cesur informa i soci di aver acquistato le terre dai contadini per destinarle alla produzione di olio di semi di zucca.

Tahsin decide di sposare Adalet, suscitando reazioni contrastanti tra i membri della famiglia. Suhan decide di ubriacarsi in compagnia di Cesur.

Adalet si è appena sposata con Tahsin e cerca di riconciliarsi con Suhan, molto scossa per questo matrimonio. Bulent scopre che Hulya ha detto a Turan che il figlio che aspetta è suo. Ora Turan vorrebbe altri soldi, così Cahide e Bülent decidono di sbarazzarsi di lui coinvolgendo anche Cesur nell’operazione. Grazie alle foto di famiglia che Sühan ha mostrato a Cesur, Rifat riesce a ritrovare uno dei vecchi amici di Hasan e Tahsin, Mithat. Rifat, accompagnato da Cesur, va a Istanbul per incontrarlo. Quello che i due non sanno è che Mithat è un informatore di Tahsin. Mihriban incarica un’esperta d’arte di scoprire chi ha venduto uno dei quadri che le aveva mostrato Tahsin.

