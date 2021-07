In quale maniera Tahsin Korludağ (Tamer Levent) si vendicherà dei figli Korhan (Erkan Avcı) e Sühan Korludağ (Tuba Büyüküstün), colpevoli di avere appoggiato Cesur Alemdaroğlu (Kıvanç Tatlıtuğ) nel corso di un infuocato consiglio di amministrazione? Sposando la farmacista Adalet Soyözlü (Nihan Büyükağaç), la sua storica amante. Un evento che si rivelerà di fondamentale importanza nelle prossime puntate italiane di Brave and Beautiful…

Brave and Beautiful, news: Tahsin e la “società” fondata con Cesur e Mihriban

Le anticipazioni lasciano intendere che tutto partirà nel momento in cui Cesur farà intendere a Tahsin di aver trovato alcune pepite d’oro nel terreno in cui sorge la sua abitazione. Una notizia che, ovviamente, farà arrabbiare tantissimo il Korludağ, già indisposto da un mancato investimento produttivo in borsa propostogli proprio dall’Alemdaroğlu.

A quel punto, l’anziano sembrerà abbandonare ogni sua riserva contro l’ultimo arrivato, tant’è che accetterà che diventi suo socio nella holding nata per gestire diversi terreni nella cittadina di Korludağ.

Un sodalizio professionale che coinvolgerà anche Mihriban Aydınbaş (Devrim Yakut), ossia la terza proprietaria terriera più importante nel paesello dopo Tahsin e Cesur. Fatto sta che nel primo consiglio di amministrazione della società, che dovrà decidere se dare in concessione quei terreni anche ai non residenti, Sühan e Korhan voteranno a favore di tale soluzione, unendosi a Cesur e Mihriban ed andando contro la volontà del padre.

Brave and Beautiful, spoiler: Tahsin sposa Adalet

Partendo da questo presupposto, Tahsin deciderà quindi di vendicarsi dei figli e sposerà in fretta e furia Adalet, che andrà così a vivere a villa Korludağ. Da un lato Korhan verrà invitato dalla moglie Cahide (Sezin Akbaşoğulları) ad accettare la situazione venutasi a creare, dall’altro Sühan non vorrà affatto sapere di accettare Adalet come matrigna, ciò perché l’avrà sempre ritenuta responsabile della morte della madre Nuhran (Pervin Bağdat), entrata in depressione fino a spegnersi per via della relazione extraconiugale avviata dal marito con la farmacista.

Sühan troverà così conforto in Cesur per digerire le nozze del padre, tant’è che passerà del tempo con lui a Istanbul. Comunque sia, Tahsin non se ne starà con le mani n mano e troverà il modo per riportare la figlia a casa.

Brave and Beautiful, trame: Adalet ha firmato un contratto matrimoniale!

Vi anticipiamo che, pochi giorno dopo, Tahsin si recherà nella capitale proprio per avere un chiarimento con la figlia e le farà presente che ha sposato Adalet perché è la donna che, nonostante tutto, gli ha dimostrato di amarlo, indipendentemente dai suoi soldi e dalle sue proprietà.

Anche se non negherà mai di aver accelerato le nozze per punire lei e Korhan, Tahsin mostrerà a Sühan un contratto prematrimoniale che Adalet ha voluto prima di diventare sua moglie. Da tale accordo trasparirà che la farmacista non intende prendere un soldo qualora il neo marito dovesse morire. Insomma, Adalet almeno apparentemente non sarà interessata ad arricchirsi alle spalle dei Korludağ.

Questo particolare convincerà Sühan a dare una possibilità ad Adalet, ma per quanto durerà l’armistizio? Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.