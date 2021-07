Fino a quando Cesur Alemdaroğlu (Kıvanç Tatlıtuğ) riuscirà a nascondere a tutti i membri della famiglia Korludağ di essere il figlio di Hasan Karahasanoğlu? In realtà, il protagonista di Brave and Beautiful non potrà tacere a lungo la verità, visto che sia Sühan (Tuba Büyüküstün) e sia Tahsin (Tamer Levent) scopriranno tutto quanto in due circostanze diverse. Vediamo insieme come accadrà…

Leggi anche: BRAVE AND BEAUTIFUL, anticipazioni puntata di martedì 20 luglio 2021

Brave and Beautiful, news: Cesur ferito, mentre Sühan indaga su di lui

Le anticipazioni indicano che Cesur verrà ferito al petto in seguito ad un piano messo in atto da Cahide (Sezin Akbaşoğulları) e Bülent Aydınbaş (Serkan Altunorak) per liberarsi di lui e di Turan (Serah Paril), il padre del bambino che Hülya Yıldırım (Zeynep Kızıltan) ha in grembo. I tre alleati, in pratica, spereranno che i due uomini si sparino a vicenda finendo per uccidersi l’un l’altro, ma alla fine ad avere la peggio sarà soltanto l’Alemdaroğlu.

Contemporaneamente a tutto ciò, Sühan non potrà fare a meno di interrogarsi su alcune stranezze nei racconti di Cesur, dato che ogni sua ricostruzione sembrerà ricondurla alla figura di Hasan Karahasanoğlu (che avrà sempre creduto essere morto nel 1987 a causa di un incidente automobilistico). Nel giro di poco tempo, la Korludağ riuscirà quindi a unire tutti i tasselli del puzzle e a capire chi è veramente Cesur…

Brave and Beautiful, spoiler: Sühan affronta Cesur

Eh sì: in tal senso, possiamo anticiparvi che Sühan ripercorrerà quello che è successo fin dal primo giorno che ha incontrato Cesur e i suoi sospetti aumenteranno quando scoprirà che non esiste alcuna tomba a nome di Hasan Alemdaroğlu, come invece l’uomo, con la complicità di Rifat, le aveva mostrato.

A quel punto, la donna chiederà ad un funzionario del luogo se esiste, al contrario, una tomba a nome di Hasan Karahasanoğlu e resterà attonita quando, dopo averla trovata, scoprirà che la stessa è stata comprata a nome dello studio in cui lavora l’avvocatessa Banu Vardar (Gözde Türkpençe).

Grazie a questa serie di coincidenze, Sühan capirà che Cesur è figlio di Karahasanoğlu e si recherà in ospedale, dove lui sarà stato appena operato per via della sparatoria, per spiattellargli in faccia tutte le sue scoperte. Una volta messo con le spalle al muro, Cesur non negherà quanto appreso dalla Korludağ e le farà presente che intende vendicarsi Tahsin, l’uomo che ha ucciso suo padre.

Tali parole feriranno profondamente Sühan, che non saprà se credere all’uomo di cui si è innamorata, come confesserà all’amica Şirin (Irmak Örnek).

Brave and Beautiful, trame: anche Tahsin scopre la verità su Cesur

Tuttavia, anche Tahsin arriverà presto alla verità: per evitare che scopra che il figlio Cesur è stato ferito, Şirin deciderà di portare Fügen (Tilbe Saran) a villa Korludağ al fine di farla distrarre; lì la donna incontrerà però Adalet (Nihan Büyükağaç), che la inviterà a prendere un tè. Nel soggiorno dell’abitazione, Fügen riconoscerà però uno dei quadri di cui Tahsin si è appropriato e, senza rendersi conto delle conseguenze (per via dell’Alzheimer), sosterrà che lo stesso è stato dipinto dal suocero Muzaffer Karahasanoğlu!!!!

Tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)

Dato che nutriva già qualche dubbio, Tahsin capirà immediatamente che Cesur è figlio di Hasan e racconterà tutto quanto ad Adalet, ossia la reale responsabile della morte del padre del nostro protagonista. Partendo da questi presupposti, si accenderà dunque sempre più lo scontro tra Tahsin e Cesur… Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.