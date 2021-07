Il Paradiso delle Signore 6, ALESSANDRO FELLA (Federico) esce di scena?

C’è grande attesa per l’arrivo della sesta stagione de Il Paradiso delle Signore, che andrà in onda su Rai 1, in prima tv assoluta, da settembre. Nel corso dei nuovi episodi, i telespettatori dovranno familiarizzare con diverse new entry ma ci sarà anche qualche uscita d’eccezione. Sembra infatti ormai certo l’abbandono di Alessandro Fella, l’interprete di Federico “Guarnieri” Cattaneo fin dalla prima stagione daily. Cerchiamo di capire meglio che cosa potrebbe succedere…

Il Paradiso delle Signore, news: Federico, ci sarà un futuro per lui?

L’ultima storyline che ha visto Federico protagonista è stata quella legata alla sua paternità: il ragazzo ha scoperto infatti di non essere figlio di Luciano Cattaneo (Giorgio Lupano), come ha sempre creduto, ma del commendator Umberto Guarnieri (Roberto Farnesi). Dopo essersela presa con la madre Silvia (Marta Richeldi) per avergli mentito per tutta la vita, Federico ha cominciato pian piano ad inserirsi nella famiglia Guarnieri, stringendo un profondo legame con la sorella Marta (Gloria Radulescu), con cui già condivideva un’amicizia, ed entrando pian piano in sintonia con Umberto, che lo ha voluto al suo fianco in più di un progetto lavorativo.

Ad un certo punto, il Cattaneo ha tentato di avvicinarsi anche a Ludovica Brancia di Montalto (Giulia Arena), dando inizio ad un timido corteggiamento, anche se la ragazza alla fine si è innamorata di Marcello Barbieri (Pietro Masotti) e dunque non ha dato la possibilità a Federico di approfondire la conoscenza. A giudicare da alcuni “indizi” sembra quindi che le storie del ragazzo siano arrivate al capolinea…

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni: Alessandro Fella lascia la fiction?

Eh sì: in base alla sinossi ufficiale rilasciata dal sito Rai, dove sono state fornite delle anticipazioni sulla prossima stagione, sembra proprio che non ci sia spazio per Federico nelle nuove vicende legate al grande magazzino milanese gestito da Vittorio Conti (Alessandro Tersigni). Non a caso, Alessandro Fella non compare nel cast degli attori che fanno parte del cast fisso, tant’è che molti fan hanno pensato ad una sua probabile uscita di scena.

Le cose staranno davvero così? Federico avrà già lasciato Milano all'inizio della nuova stagione oppure i telespettatori potranno almeno rivederlo brevemente, prima di capire quale sarà il suo destino? O magari tornerà in seguito? Solo la messa in onda degli episodi inediti chiarirà questo piccolo "mistero"…