C’è grande curiosità attorno alla sesta stagione de Il Paradiso delle Signore, che prenderà ufficialmente il via su Rai 1 dal prossimo settembre. Oltre a diverse uscite di scena, i telespettatori dovranno familiarizzare con i volti di diversi personaggi. Quali saranno? A proposito di questo, succose anticipazioni sono arrivate proprio stamattina tramite i social di Emanuel Caserio, l’interprete di Salvatore Amato…

Il Paradiso delle Signore 6, spoiler: Flora, Ines e Veronica sono i nomi dei nuovi personaggi?

Sulle sue storie Instagram, Caserio ha infatti pubblicato uno scatto in cui sono raffigurati gli accessori che le colleghe dovranno utilizzare sul set per girare i nuovi episodi. Oltre agli oggetti di Irene Cipriani (Francesca Del Fa), Beatrice Conti (Caterina Bortone), Ludovica Brancia Di Montalto (Giulia Arena), Tina Amato (Neva Leoni), Dora (Mariavittoria Cozzella) e Anna Imbriani (Giulia Vecchio), si possono così scorgere quelli di tre donne che il pubblico ancora non conosce.

Si tratta, di preciso, di Veronica, Flora e Ines. Di chi si tratta? Saranno per caso i nomi dei personaggi che andranno ad interpretare Lucrezia Massari, Valentina Bartolo e Laura Rossi, ossia le attrici fino ad ora annunciate nel cast della sesta stagione – la quarta daily – de Il Paradiso delle Signore?

Come sempre, non mancheremo di informarmi appena avremo delle notizie più dettagliate a riguardo. Anche perché, ormai, manca sempre meno al debutto dei nuovi episodi dell'amatissima fiction quotidiana Rai…

