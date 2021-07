Nelle puntate de Il Paradiso delle Signore 6 ci sarà spazio anche per due nuove attrici: Valentina Bartolo e Lucrezia Massari. Entrambe faranno parte del cast della fiction daily di Rai 1. Scopriamo insieme chi potrebbero interpretare, basandoci su alcuni indizi, ma ricordandovi fin d’ora che si tratta per ora di pure ipotesi.

Leggi anche: Il Paradiso delle Signore 6, Filippo Scarafia: “Roberto Landi ha preso coscienza di sé e non ha paura di affrontare il mondo”

Il Paradiso delle Signore 6, news: Valentina Bartolo e Lucrezia Massari nel cast

Valentina Bartolo, classe 1981, ha nel suo curriculum diverse apparizioni di successo: ad esempio, dal 2007 al 2013, è stata Shirin Scintilla nella Melevisione, mentre nel 2015 è stata protagonista di alcuni episodi di Non Uccidere al fianco di Miriam Leone. Di recente è apparsa invece in Un Passo dal Cielo 6 – I guardiani.

Lucrezia Massari, nel 2020, ha partecipato a Che Dio Ci Aiuti. Qualche mese fa è stata inoltre guest su Canale 5 della fiction Buongiorno, mamma!, ma nel suo percorso artistico vanno sicuramente menzionate anche le esperienze in L’Ultima dei Medici e in Pezzi Unici con la regia di Cinzia TH Torrini. È stata anche protagonista di diversi spot televisivi, tra cui quelli per McDonalds e Barilla.

Il Paradiso delle Signore, rumor: quali personaggi interpreteranno le due new entry?

Mantenendoci sul piano delle deduzioni, la Bartolo e la Massari potrebbero magari interpretare due nuovi personaggi di cui i telespettatori hanno già sentito parlare. Nel finale di stagione, i fan hanno appreso ad esempio dell’esistenza di Petra, l’amante (in attesa di un figlio) di Giuseppe Amato (Nicola Rignanese). Un segreto, questo, ancora sconosciuto ad Agnese (Antonella Attili) e a Salvatore (Emanuel Caserio) ma anche alla figlia Tina (Neva Leoni) e che emergerà prepotentemente negli episodi in onda da settembre in poi, come segnalato dalla sinossi ufficiale della stagione.

È poi alquanto probabile che nel capoluogo lombardo arrivi anche la già menzionata figlia di Achille Ravasi (Roberto Alpi), misteriosamente scomparso nel corso del suo viaggio di nozze con la moglie Adelaide Di Sant’Erasmo (Vanessa Gravina).

Valentina Bartolo e Lucrezia Massari sembrano le candidate ideali per interpretare queste due donne… ma andrà davvero così o gli sceneggiatori riserveranno altre sorprese? Ovviamente, non mancheremo di informarvi appena ci saranno delle news più succose in merito… Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.