Il Paradiso delle Signore 6, LUCREZIA MASSARI interpreterà la nuova venere?

Manca sempre meno al debutto della sesta stagione (la quarta in formato daily) de Il Paradiso delle Signore. Proprio per questo, i fan si stanno interrogando sui social su quello che accadrà nelle puntate in prima tv in onda su Rai 1 da settembre. In queste ore, sta dunque prendendo piede un rumor che vede la new entry Lucrezia Massari interpretare una delle nuove veneri del grande magazzino gestito da Vittorio Conti (Alessandro Tersigni). Cerchiamo quindi di fare un po’ di chiarezza su tale aspetto…

Il Paradiso delle Signore 6, news: Anna Rossi non ci sarà?

Come prima cosa, al momento non ci sono notizie sulla venere Anna Rossi, la cugina della stilista Gabriella (Ilaria Rossi). Francesca Carrain, la sua interprete, non appare infatti nell’elenco degli attori che fanno parte del cast fisso della prossima stagione, ragion per cui sono in tanti ad avere ipotizzato una sua uscita di scena.

Assunta come venere al posto di Laura Parisi (Arianna Montefiori), che ha scelto di lasciare Milano all’improvviso per accudire la madre ammalata, Anna aveva saputo trovare il suo spazio nelle dinamiche della trama, tant’è che era andata a convivere con le colleghe Stefania (Grace Ambrose), Irene (Francesca Del Fa) e Maria (Chiara Russo). A cosa sarà dunque dovuta la sua possibile uscita (sempre che sia confermata)?

Il Paradiso delle Signore 6, rumor: Lucrezia Massari interpreterà la nuova venere?

Quel che è certo è che, qualora dovesse davvero uscire Anna, Vittorio si troverebbe a dover cercare una sesta commessa, dato che potrebbe contare soltanto su Irene, Stefania, Dora (Mariavittoria Cozzella), Paola (Elisa Cheli) e Sofia (Giulia Chiaramonte). Ed è proprio in questo caso che entra in gioco Lucrezia Massari. Qualche giorno fa, nelle storie Instagram, è apparso il frame di alcune veneri e sembra proprio che l’attrice indossi l’ormai famosa divisa verde.

Il personaggio interpretato dalla Massari andrà dunque a “rimpiazzare” quello di Anna? Quest’ultima comparirà almeno negli episodi iniziali della sesta stagione oppure il suo “addio” verrà giustificato dai dialoghi delle persone che l’hanno conosciuta? Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

