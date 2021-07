Il Paradiso delle Signore 6: torna TINA, ma che fine ha fatto SANDRO?

Nei nuovi episodi de Il Paradiso delle Signore, in onda su Rai 1 da settembre, i telespettatori com’è già noto avranno occasione di rivedere Tina Amato (Neva Leoni), la terzogenita di Giuseppe (Nicola Rignanese) e Agnese (Antonella Attili). Tuttavia, al momento, non trapela dalle anticipazioni nulla a riguardo di Sandro Recalcati (Luca Capuano), il compagno della ragazza…

Il Paradiso delle Signore, trame: Tina e Sandro, a che punto eravamo rimasti

Nel corso della terza stagione della fiction daily (la prima pomeridiana), Tina aveva intrecciato una relazione con Sandro, discografico di professione. L’uomo però era già sposato con Nora Vitali (Gaia Messerklinger), cantante conosciuta a livello mondiale con il nome d’arte Lydia Stanton. Un matrimonio, quello tra i due, che si era interrotto quando la donna, a Londra, aveva tradito il marito con il suo migliore amico.

Viziata e profondamente capricciosa, Nora aveva dunque cercato con ogni mezzo di allontanare Sandro da Tina, rifiutandosi a più riprese di concedergli il divorzio. Comunque sia, ad un certo punto della narrazione, la Vitali è ritornata sui suoi passi e così la Amato – nel frattempo diventata una cantante – e Recalcati hanno potuto finalmente stare insieme, trasferendosi di fatto a Londra. Da quel momento, i telespettatori hanno sentito parlare di loro soltanto in alcune occasioni, grazie ad alcuni appositi dialoghi dei loro familiari rimasti in scena.

Il Paradiso delle Signore 6, rumor: cosa ne è stato del rapporto tra Tina e Sandro?

In quali storyline andrà dunque ad inserirsi Tina Amato, visto che tornerà in pianta stabile nella sesta stagione de Il Paradiso delle Signore? A tal proposito, ad oggi ci sono poche certezza a riguardo ma tutto lascia pensare che la donna si riaffaccerà a Milano senza il suo amato Sandro (almeno nel primo periodo).

Luca Capuano, scelto tre anni fa per interpretare il manager Recalcati, non compare infatti nel cast degli attori che faranno parte dei nuovi episodi. La sua assenza verrà in qualche modo giustificata da Tina, senza per forza dire addio alla coppia, oppure gli sceneggiatori sceglieranno una via più drastica?

N0n resta che aspettare settembre per vedere effettivamente che cosa succederà nella vita della giovane cantante, ormai famosa Oltremanica, come riportato nella sinossi ufficiale della fiction daily. Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

