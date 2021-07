Tra i ritorni più attesi della nuova stagione de Il Paradiso delle Signore, in onda su Rai 1 da settembre, c’è quello della venere Anna Imbriani (Giulia Vecchio). La ragazza, protagonista quando la serie andava in onda in prime time, ritornerà a Milano e rincontrerà il vecchio amico Vittorio Conti (Alessandro Tersigni), che ora non sta più con Marta Guarnieri (Gloria Radulescu). Proprio per via di tale separazione, si sta facendo sempre più strada un rumor che riguarda i due personaggi. Scopriamo insieme di che cosa si tratta…

Il Paradiso delle Signore 6, news: Anna lavorerà con Beatrice?

I fan della prima ora ricorderanno che Anna, nel corso della seconda stagione, è stata l’assistente del ragionier Galli, assunto all’epoca da Pietro Mori (Giuseppe Zeno) come contabile de Il Paradiso delle Signore. In tanti si stanno dunque chiedendo se la Imbriani tornerà alla sua vecchia mansione, diventando di fatto il braccio destro di Beatrice Conti (Caterina Bortone), la cognata di Vittorio subentrata nel ruolo a Luciano Cattaneo (Giorgio Lupano).

Le due donne si troveranno quindi a dover collaborare per il bene del grande magazzino? Qualora ciò dovesse avvenire, si aprirebbe uno spiraglio per l’inizio di un nuovo triangolo amoroso…

Il Paradiso delle Signore 6, rumor: Vittorio diviso tra Anna e Beatrice?

Eh sì. Anche se per ora questa resta un’ipotesi, che troverà conferma o meno appena usciranno anticipazioni dettagliate su questa storyline, è alquanto probabile che Vittorio, nel corso dei nuovi episodi, possa sviluppare dei sentimenti per Anna, accantonando così il suo amore – mai del tutto concretizzato – con la cognata Beatrice.

Le cose andranno davvero così oppure la trama virerà su altre direzioni? Quel che è certo è che prima gli sceneggiatori dovranno appurare ciò che è successo tra Anna e il suo storico ex Quinto Reggiani (Cristiano Caccamo), con il quale era fuggita in fretta e furia da Milano per “proteggere” la figlia Irene dalle grinfie del padre Massimo e dalla moglie sterile, che ne avevano appena ottenuto l’affidamento esclusivo grazie ad un giudice corrotto.

Insomma, il daily 6 della fiction si preannuncia “scoppiettante”… Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

