Anticipazioni puntata della soap turca Love is in the Air di venerdì 23 luglio 2021: Melo consola Selin dopo la rottura con Ferit, mentre la notizia della vendita delle azioni si diffonde all’Art Life.

Efe Akman, nuovo socio della holding, arriva in città per formalizzare la cessione, suscitando l’interesse di Leyla e di Melo. Serkan invece non sopporta Akman soprattutto per la vicinanza che ha con Eda.

Ayfer si reca da Aydan per sapere come sta suo marito ma, a causa di un fraintendimento, scopre della relazione tra Eda e Serkan. Le due donne sono contrarie a questa storia d’amore.

Selin è costretta a lavorare con Ferit spalla a spalla all’Art Life.

Ceren e Ferit si incontrano per caso e scambiano qualche parola, ignari del fatto che Selin li stia spiando.

