Anticipazioni puntata della soap turca Love is in the Air di lunedì 26 luglio 2021: Selin è distrutta: non solo Ferit non la ama più ma il suo ruolo nell’azienda di Serkan ormai è nullo.

Nel frattempo Serkan e Eda decidono di rivelare alle loro famiglie il loro amore, ma Aydan e Ayfer non la prendono bene e cercare di fare il possibile affinché i due si lascino.

Alptekin, dopo l’infarto, decide di voler lasciare a Serkan la holding; il giovane Bolat tuttavia è molto impegnato e chiede a Selin di rientrare in azienda per dargli una mano.

Efe inizia ad indagare su Eda e la lusinga per le sue doti di architetto.

