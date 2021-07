Anticipazioni puntata della soap turca Love is in the Air di giovedì 29 luglio 2021:

Eda percepisce l’inquietudine di Serkan ed il ragazzo ancora non trova il coraggio di confessarle il segreto riguardo la morte dei suoi genitori. Efe e Serkan intanto, durante il brunch organizzato per festeggiare il nuovo azionista, non smettono di provocarsi.

Ceren viene a sapere da Ferit di essere stata proposta come avvocato nella holding. In un primo momento la ragazza si arrabbia, poi chiede scusa per la sua reazione e questa complicità tra i due scatena la gelosia di Selin (che nel frattempo ha fatto a pezzi il suo abito da sposa con l’aiuto di Eda).

Engin e Piril tentano di non farsi scoprire, ma Serkan capisce subito cos’è successo tra loro.

Aydan infine cerca indizi a casa di Ayfer tramite Seyfi, per scoprire qualche cosa riguardante Serkan e Eda.

