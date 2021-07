Anticipazioni puntata della soap turca Love is in the Air di lunedì 5 luglio 2021:

Serkan ha scoperto il ladro del brevetto del lampadario, ovvero Kaan, e ne parla con Engin: il giovane vuole vendicarsi comprando la società del rivale e ovviamente vuole anche riprendersi il progetto iniziale del Green Hotel, così facendo riuscirebbe a riavvicinarsi a Eda.

Nel frattempo Engin e Serkan fanno una passeggiata e l’imprenditore nota un vestito a fiori e pensa di comprarlo per regalarlo a Eda. Seyfi cerca di far riappacificare i due e infila nel sacchetto del regalo per Eda le manette usate durante il loro primo incontro.

Serkan si reca a casa di Eda per parlarle ma trova Ayfer e tutta la combriccola che lo mandano via. Bolat però riesce a convincere Melek e, dopo aver rivelato dove si trova Eda, Serkan la raggiunge e la ammanetta per poi portarla nella sua casa di montagna!

