Anticipazioni puntata della soap turca Love is in the Air di giovedì 8 luglio 2021:

Leggi anche: Soap LOVE IS IN THE AIR, anticipazioni di mercoledì 7 luglio 2021

Eda e Serkan fanno pace e i due riprendono i rapporti proseguendo col contratto; tuttavia una brutta notizia in arrivo li lascia sconvolti! Ebbene si: Selin e Ferit si sposeranno nella settimana seguente e, per evitare che Serkan possa interferire, la coppia decide di partire per l’Italia e ritornare soltanto il giorno prima del matrimonio.

Serkan e Eda devono impedire che la coppia Selin-Ferit si allontani all’estero e, su consiglio di Aydan, Eda cerca di far ingelosire Selin.

Serkan invece propone alla futura sposa di far firmare a Ferit un accordo prematrimoniale per evitare un suo maggior coinvolgimento nella società dove lavora. Selin è titubante ma Eda la convince dicendole che anche lei ha firmato un contratto simile, suscitando però la curiosità di Selin che le chiede il perchè di questa firma. Eda allora, messa all’angolo, inventa una delle sue bugie e confessa a Selin che anche lei e Serkan stanno per sposarsi!

Tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)