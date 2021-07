Anticipazioni puntata della soap turca Love is in the Air di venerdì 9 luglio 2021:

Eda deve cercare di sabotare la partenza per l’Italia di Selin e Ferit e, nel tentativo di fare ciò, confessa (per finta) che anche lei e Serkan si sposeranno a breve! Inizia quindi una serie di piccole bugie, come ad esempio quella di Aydan che dovrebbe aiutare Eda a cercare l’abito da sposa…

La notizia del matrimonio fra Eda e Serkan corre velocemente, tant’è che quando lo viene a sapere Ayfer sviene per l’emozione. Dopo essersi ripresa dal colpo, Ayfer dice a Eda che non intende partecipare al suo matrimonio, mentre Aydan si appresta ad organizzare la prova dell’abito da sposa di Eda e di Selin. In questa situazione, Aydan prova a convincere Selin di non sposare Ferit, con l’appoggio di Eda.

Engin intanto è sempre più confuso dal rapporto tra Serkan e la sua fidanzata, tant’è che domanda all’amico quale sia la verità.

Serkan infine si reca a casa di Eda per chiederle spiegazioni in merito al loro accordo segreto che, a quanto pare, inizia a non essere più così segreto!

