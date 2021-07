Grossa batosta in arrivo per Aydan (Neslihan Yeldan) nelle prossime puntate italiane di Love Is In The Air. Proprio quando riprenderà ad uscire di casa, riuscendo così a sconfiggere l’agorafobia grazie all’aiuto di Eda Yildiz (Hande Ercel), la madre di Serkan (Kerem Bursin) scoprirà infatti che il marito Alptekin Bolat (Ahmet Somers) la tradisce. Questo darà il via a dei risvolti tragicomici.

Love Is In The Air, trame: Alptekin lascia la casa coniugale

Le anticipazioni indicano che tutto quanto partirà appena Eda scoprirà che Alptekin è indirettamente coinvolto nella morte dei suoi genitori. A quel punto, Serkan litigherà furiosamente con il padre e lo accuserà di avergli fatto perdere con le sue bugie l’unica donna che ha amato nella sua vita. In preda alla rabbia, l’architetto inviterà così Alptekin ad uscire dalla sua vita e da quella di sua madre. Un ordine che l’uomo prenderà subito in considerazione, dato che qualche ora dopo comunicherà ad Aydan che starà per qualche tempo in albergo.

Tuttavia, la signora Bolat non starà tranquilla al pensiero del marito lontano da casa e chiederà a Seyfi (Alican Aytekin) di andare a trovarlo per capire se ha bisogno di qualcosa. Dato che eseguirà l’ordine, il maggiordomo vedrà Alptekin in atteggiamenti ambigui con un’altra donna, a cui prenderà addirittura la mano, ma non troverà il coraggio di raccontare la scena ad Aydan…

Love Is In The Air, spoiler: Aydan scopre che Alptekin la tradisce

Tutto questo quali tipo di risvolti farà nascere? Ovviamente l’omissione di Seyfi finirà per insospettire ancora di più Aydan che, in una determinata sera, si farà accompagnare dal suo sottoposto nello stesso hotel in cui starà soggiornando Alptekin. La signora Bolat insisterà così per andare nella stanza del marito, che gli aprirà la porta con una camicia sbottonata. Tra una domanda e l’altra, Aydan riuscirà dunque ad introdursi nell’abitazione del consorte e la ispezionerà da cima a fondo, finché non troverà, nascosta sotto un letto, la sua insegnante di ginnastica!!!

In quei precisi istanti, la donna avrà quindi la certezza dell’infedeltà del marito e si dispererà. Non a caso, il giorno successivo, inizierà a non proferire parola e sembrerà come sotto effetto di “ipnosi”. A risolvere la situazione ci penserà così Ayfer (Evrim Dogan), la zia di Eda…

Love Is In The Air, news: Ayfer “accetta” di ospitare Aydan in casa sua

Eh sì: anche se si era recata lì per chiedere alla “consuocera” e ai suoi familiari di non cercare più per nessun motivo Eda visto il coinvolgimento di Alptekin nella morte dei suoi genitori, Ayfer finirà per “impietosirsi” di fronte allo shock di Aydan innescato dal tradimento e le offrirà di andare da lei per qualche ora per ristabilirsi e prendere una boccata d’ossigeno.

La proposta della “zia” verrà però presa un po’ troppo in considerazione da Aydan, che chiederà a Seyfi di preparare le valigie. Segno del fatto che non intende trattenersi da Ayfer per un solo pomeriggio… Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.