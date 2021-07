Buone notizie per Aydan Bolat (Neslihan Yeldan). Nelle prossime puntate italiane di Love Is In The Air, la donna riuscirà infatti a sconfiggere la sua agorafobia grazie all’aiuto di Eda Yildiz (Hande Ercel) e potrà finalmente lasciare la sua abitazione ogni volta che lo desidera. Presa dall’entusiasmo, la donna finirà dunque per confessare alla nostra protagonista qualcosa di estremamente importante sul conto del figlio Serkan (Kerem Bursin)…

Love Is In The Air, news: ecco come Aydan sconfiggerà la sua agorafobia

In base alle anticipazioni si scopre che tutto prenderà il via quando Aydan deciderà di riprendere le sedute con la sua terapeuta al fine di scoprire se esista un modo per far cessare il suo blocco. A quel punto, la dottoressa consiglierà alla Bolat di chiedere aiuto ad Eda, ossia l’unica persona che è stata in grado di farle lasciare la tenuta.

Nonostante la rottura con Serkan, la Yildiz accetterà di aiutare l’ex suocera e, in una determinata occasione, consegnerà a Seyfi (Alican Aytekin) un tè calmante da far ingerire alla donna prima di ogni tentativo di uscita. Fatto sta che il maggiordomo sbaglierà la dose dello stesso e Aydan, piuttosto “eccitata”, riuscirà ad andare nella nuova casa di Serkan, sopra la sua vecchia auto, al fianco della ragazza e del suo sottoposto. Dopo quel pomeriggio, la signora Bolat non avrà dunque più alcun problema ad uscire…

Love Is In The Air, trame: Aydan e il dolore per la morte del figlio Alpyn

Tutto questo a quali risvolti porterà? Dato che le sarà grata per il bene che le ha fatto, Aydan si sentirà in colpa per avere in qualche modo spinto Serkan a lasciare Eda non appena quest’ultimo ha appreso del coinvolgimento di Alptekin (Ahmet Somers) nella morte dei suoi genitori. La Bolat cercherà dunque di favorire gli incontri tra il figlio e l’ex fidanzata per portare i due a fare pace, ma ogni suo tentativo si rivelerà vano.

Comunque sia, i telespettatori dovranno fare particolare attenzione a quello che succederà nel corso di una colazione tra Eda e Aydan: mamma Bolat deciderà di rispondere ad una domanda della Yildiz e le confesserà di essere entrata in depressione quando il primogenito Alpyn è morto in seguito ad una devastante malattia. Visibilmente commossa, la signora farà presente poi a Eda che lei e Alptekin, dopo il lutto, hanno deciso di mandare Serkan in un collegio estero, innescando in lui un sentimento di completa sfiducia verso le persone (che si è portato dietro anche in età adulta).

Love Is In The Air, spoiler: Aydan confessa ad Eda qualcosa si troppo su Serkan

Ad ogni modo, Eda non potrà fare a meno di notare un’altra frase strana che pronuncerà Aydan. Quest’ultima, nel bel mezzo del discorso, farà infatti presente alla Yildiz che Serkan è ancora innamorato di lei e che si è trovato costretto a lasciarla in seguito ad una scoperta legata al suo passato.

Da un lato Aydan si renderà conto della gaffe e lascerà cadere il discorso, da un lato Eda comincerà a ripensare a quelle parole… ma ovviamente non immaginerà affatto che tutto ciò ha a che vedere con la triste fine dei suoi genitori! Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.