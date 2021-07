Il peso dei sensi di colpa farà prendere a Serkan Bolat (Kerem Bursin) una decisione drastica sul suo futuro con Eda Yildiz (Hande Ercel). Dopo aver appreso che il padre Alptekin (Ahmet Somers) è coinvolto nell’incidente che è costato la vita ai genitori della sua amata, l’architetto deciderà infatti di interrompere la storia d’amore con la ragazza. Vediamo quindi nel dettaglio che cosa succederà nelle prossime puntate italiane di Love Is In The Air.

Leggi anche: LOVE IS IN THE AIR, anticipazioni puntata di lunedi 5 luglio 2021

Love Is In The Air, trame: Alptekin confessa a Serkan l’agghiacciante verità

Se diamo uno sguardo alle anticipazioni scopriamo che tutto partirà quando Alptekin, che avrà da poco avuto un infarto, confesserà a Serkan quello che è accaduto tanti anni prima alla madre e al padre di Eda. In tale maniera, Bolat avrà modo di comprendere che la casa crollata, in cui sono morti i genitori della compagna, era stata fatta costruire dall’azienda del papà, che aveva subappaltato il progetto a un tale Kadir.

Sconvolto, Serkan penserà di dire tutta la verità a Eda, che nel frattempo sarà diventata la sua fidanzata ufficiale, ma poi si lascerà prendere dal panico perché temerà la sua ipotetica reazione.

In pratica, l’uomo non farà altro che rimandare la confessione da fare a Eda, ma la ragazza si renderà presto conto del fatto che il suo boyfriend le sta nascondendo qualcosa e lo inviterà a fidarsi di lei. Da un lato Serkan continuerà a ribadire che non deve dirle niente di così importante, dall’altro Aydan (Neslihan Yeldan) spingerà il figlio a lasciare la ragazza prima che sia troppo tardi.

Totalmente sotto pressione, Bolat finirà dunque per sbottare contro la Yildiz ad un brunch lavorativo organizzato dal nuovo socio Efe Akman (Ali Ersan Duru)!

Love Is In The Air, spoiler: Serkan lascia Eda!!!

Eh sì: vedremo Serkan inveire contro Eda di fronte a tutti i dipendenti della Art Life e poi, in un successivo litigio, l’uomo le dirà di essere stanco della sua bontà e del fatto che cerca di mostrarsi sempre gentile in un mondo che è putrido e artefatto. Parole dure che Bolat concluderà dicendo che preferisce di gran lunga la solitudine piuttosto che stare con una buonista come lei!!!

Tuttavia, il peggio arriverà dopo: Serkan farà infatti recapitare a Eda un bigliettino e le darà appuntamento alla Art Life, specificando che devono chiarirsi dove tutto è cominciato tra di loro. A quel punto, la Yildiz penserà che Bolat voglia scusarsi con lei, ma in realtà l’uomo la pianterà in asso sostenendo di aver capito che nella sua vita c’è spazio soltanto per il lavoro e non per una relazione.

Love Is In The Air, news: Serkan vuole allontanare Eda dalla sua vita!

Ovviamente, Eda specificherà a Serkan di essere delusa dal suo atteggiamento, motivo per il quale gli chiederà perché non le abbia permesso di partire in Italia la settimana precedente. Si tratta in effetti di un comportamento completamente incoerente, dato che Bolat per colpirla le avrà addirittura regalato una stella col suo nome, oltre a prometterle che entro due mesi sarebbero partiti insieme alla volta di Roma.

Comunque sia, le intenzioni di Serkan appariranno chiare nel corso di un dialogo con Engin (Anıl İlter): l’architetto dirà infatti di avere scelto di farsi nuovamente odiare da Eda per evitare che ogni volta in cui lo vede possa pensare alla morte dei suoi genitori.

Tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)

Serkan non sarà dunque disposto a confessare tutto quanto a Eda, sopratutto perché le avrà sentito dire a Ceren (Melisa Döngel) che non perdonerà mai la nonna, che in qualche modo ritiene responsabile della morte dei genitori… Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.