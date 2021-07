Come tutti i fan delle soap turche sanno, la puntata di Love is in the air numero 35 (in onda il 16 luglio su Canale 5) è davvero speciale: si tratta infatti dell’episodio in cui, di fronte alla terribile prospettiva che Eda parta per l’Italia, Serkan Bolat si decide finalmente ad abbandonare il suo atteggiamento da “robot” e si scioglie per amore!

Vediamo dunque Serkan raggiungere la Yildiz in extremis prima della partenza e dichiararle i suoi sentimenti, facendo sì che i due ora diventino una coppia! Avremo insomma l’impressione che la soap possa anche terminare qui con il suo lieto fine, in realtà le cose saranno tutt’altro che risolte…

Se leggete frequentemente i nostri post, probabilmente già sapete che il destino ci metterà lo zampino e Serkan scoprirà a breve che i genitori di Eda a suo tempo sono morti per motivi connessi all’attività imprenditoriale di suo padre Alptekin, cosa che lo porterà a lasciare la sua amata senza rivelarle la verità. E per la nostra Eda sarà un colpo terribile…

Comunque sia, il finale di Love is in the air è ancora lontano e tutto potrà cambiare. Questa è infatti una delle poche produzioni turche acquistate finora da Canale 5 a non aver ancora avuto il suo capolinea neanche nel Paese di produzione, dunque anche in Turchia non si è giunti alla fine della soap (anche se lì i fan sono ovviamente molto più avanti di noi nella visione degli episodi e arriveranno tra non troppo tempo alla messa in onda dell’ultima puntata).

Per quanto riguarda infine gli ascolti in Italia, le avventure della dolce Eda e del “finto burbero” Serkan stanno piacendo sempre di più e, oltre ai telespettatori che stanno vedendo il programma per la prima volta, c’è una parte di pubblico che aveva già assistito sul web a tutte le puntate (non in italiano, ovviamente) e ora se le sta rivedendo nella nostra lingua per il puro piacere di farlo, commentandole tutti i pomeriggi sui social.

Si registra in modo particolare il risultato Auditel di giovedì 15 luglio, quando Love is in the air ha raggiunto lo share del 18% con 1.727.000 spettatori. E chissà che con il passare delle settimane questi ascolti non migliorino ulteriormente, visto che questa storia così romantica ci riserverà ancora molti colpi di scena… Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.