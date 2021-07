Fino ad ora, nonostante i sentimenti che prova per Serkan Bolat (Kerem Bursin), l’addetta alle pubbliche relazioni Selin Atakan (Bige Onal) non è stata più di tanto d’intralcio nella relazione tra il bell’architetto ed Eda Yildiz (Hande Ercel). Tuttavia, le cose saranno destinate a cambiare nelle prossime puntate italiane di Love Is In The Air, dato che la donna comincerà a giocare sporco per far sì che l’ex fidanzato si riavvicini a lei…

Love Is In The Air, news: Eda scopre la verità sulla morte dei suoi genitori

Le anticipazioni lasciano intendere che tutto partirà quando Eda scoprirà che Alptekin Bolat (Ahmet Somers) e il suo “socio” Kadir sono coinvolti nella morte dei suoi genitori, avvenuta diciotto anni prima a causa del muro reggente di una casa fatta costruire dai due uomini con materiale di scarsissima qualità.

In particolare, la ragazza non riuscirà a capacitarsi di come Serkan abbia preferito lasciarla, piuttosto che raccontarle tutto quanto, ma nonostante ciò penserà di continuare a lavorare all’Art Life al fianco del nuovo socio Efe Akman (Ali Ersan Duru).

Per svolgere meglio il suo incarico, la Yildiz farà così avere a Serkan un nuovo contratto, che gli chiederà di firmare senza nemmeno leggerlo. Grazie allo stesso, Serkan dovrà dunque limitarsi a parlare con Eda soltanto per aspetti puramente professionali e, ovviamente, non potrà avvicinarsi a lei senza il suo previo consenso. In questo clima di scontro, Selin farà quindi la sua prima mossa…

Love Is In The Air, spoiler: Selin comunica alla stampa che Eda e Serkan si sono lasciati

Eh sì: consapevole del fatto che Eda e Serkan non hanno comunicato in via ufficiale la loro rottura, Selin si metterà in contatto con un’amica giornalista e le dirà che la “coppia del momento” si è detta ufficialmente addio.

Nel giro di qualche ora, con l’uscita della news, i nostri protagonisti verranno quindi braccati dai paparazzi, tant’è che la Yildiz finirà per perdere i sensi, com’è solita fare quando è molto nervosa, e verrà prontamente soccorsa da Serkan.

Agendo in tale maniera, lo stesso Serkan avrà dunque modo di trascorrere del tempo con Eda e la accompagnerà ad un incontro chiarificatore con Kadir, che la ragazza organizzerà utilizzando un falso nome per attirare l’uomo in trappola. Comunque sia, la pace tra i due “piccioncini” sarà ancora ben lontana dall’essere raggiunta, cosa che darà modo a Selin di continuare a muovere le fila…

Love Is In The Air, trame: fin dove si spingerà Selin?

Raggiunta telefonicamente da Serkan, Selin ribadirà infatti al suo ex di non avere rimosso dal web la notizia della sua rottura con Eda poiché ciò non fa parte dei suoi doveri di lavoro legati all’Art Life. In pratica, dopo aver attirato attorno ai due i paparazzi, Selin non vorrà muovere un dito per evitare che la stampa continui a parlare dell’argomento. Un’abile vendetta mossa dalla donna, risentita per il fatto che Serkan le avrà detto a chiare lettere di non essere mai stato innamorato di lei.

Ma fino a dove si spingerà la vendetta della donna? Nell’attesa di avere una risposta a questo quesito, possiamo anticiparvi che Eda deciderà di lasciarsi alle spalle tutto quello che starà succedendo riguardo lei e Serkan.

Ad ogni modo, presto un’altra prova si metterà però sul suo cammino, visto che dovrà trovare la forza di comunicare alla zia Ayfer (Evrim Dogan) quello che ha scoperto sulla triste fine dei suoi genitori… Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.