Anticipazioni settimanali di Tempesta d’amore, puntate da domenica 18 a sabato 24 luglio 2021:

Ignara del pericolo, Selina continua ad utilizzare la cipria avvelenata, i cui effetti si fanno presto sentire: durante un’escursione a cavallo, la donna ha un malore e cade a terra!

Vanessa capisce che Robert ha qualcosa che non va e gli sta vicina come amica, ottenendo la sua gratitudine. Quando Cornelia vede l’uomo dare un bacio sulla guancia alla giovane Sonnbichler, però, fraintende la situazione…

Benché a malincuore, Rosalie si piega alla richiesta di Michael e distrugge l’atto di rinuncia firmato da André. Capendo quanto quel gesto sia costato alla Engel, il medico loda la donna e la incoraggia a continuare su questa strada.

Credendo che Robert sia ancora interessato a Vanessa, Cornelia si fa da parte e rinuncia a dichiarare i propri sentimenti all’uomo.

Tutti al Fürstenhof sono preoccupati per la scomparsa di Selina, ma solo Erik sa dove la von Thalheim fosse diretta…

Vedendo Cornelia a pezzi a causa del suo amore infelice per Robert, Rosalie prova a distrarla facendo in modo che Max si interessi a lei. I due si incontrano dunque “casualmente” in birreria e trascorrono dei momenti spensierati. Proprio nel momento in cui l’uomo dà un bacio sulla guancia alla Holle, però, arriva Robert!

Intuendo che Selina ha avuto un malore causato dal veleno, Erik si mette alla ricerca della donna insieme ad Ariane, trovandola in fin di vita. A quel punto Erik vorrebbe dare a Selina l’antidoto, ma Ariane si rifiuta!

André viene a sapere che Leentje desidera da sempre gestire un ristorante alle Mauritius e che vorrebbe realizzare questo sogno con lui. Peccato solo che le manchi il capitale necessario! E così, quando Konopka scopre quanto sia ricco Werner, ha un’idea perfida…

All‘ultimo istante Ariane si lascia convincere da Erik e somministra a Selina l’antidoto. La donna viene dunque portata in ospedale, dove le sue condizioni rimangono però critiche.

Cornelia capisce subito che dietro all’improvviso interessamento di Max per lei c’è lo zampino di Rosalie. Mentre la Holle rimprovera l’amica, Max spiega a Robert che Cornelia prova ancora qualcosa per lui…

André elabora un perfido piano per sottrarre a Werner il denaro necessario per realizzare il sogno di Leentje: far credere al fratello di aver recuperato la memoria, per approfittare della sua gioia per alleggerirgli il conto in banca!

Maja è a pezzi per le condizioni di Selina, ma può contare sul sostegno di Florian, che le rimane accanto tutto il tempo. E così, quando poco dopo i due ragazzi si incontrano nel bosco, si avvicinano pericolosamente…

Leentje è scettica di fronte al piano di André di truffare, ma poi decide di aiutarlo a fingere di aver recuperato la memoria, chiedendo a Hildegard informazioni sul passato dello chef.

Ariane passa per la salvatrice di Selina, ma è tormentata dal rimorso per aver messo in pericolo la vita dell’amica. A pezzi, la Kalenberg confessa il suo stato d’animo a Erik al telefono, non rendendosi conto che Selina si è nel frattempo svegliata: avrà ascoltato la sua confessione?

