Anticipazioni settimanali di Tempesta d’amore, puntate da domenica 25 a sabato 31 luglio 2021:

Leggi anche: Tempesta d’amore, anticipazioni italiane: Ariane e la confessione rivelatrice, grosso errore!

Convinta che Robert non abbia intenzioni serie con lei, Cornelia lo respinge. Poco dopo, la donna si confida con Max, che tenta di convincerla della sincerità di Saalfeld…

Michael rivela a Christoph che i sintomi di Selina sono compatibili con un veleno. Allarmato, Saalfeld decide di far immediatamente analizzare i cosmetici della fidanzata, mettendo in allarme Ariane ed Erik.

Colpita dalle parole di Max, Cornelia decide di dare una chance a Robert… e bacia quest’ultimo!

Florian e Maja si danno appuntamento in birreria, ma i loro piani vengono rovinati da un evento inatteso: l’ex fidanzato della von Thalheim invia a quest’ultima un mazzo di fiori ed un anello! E ora?

Erik riesce a sostituire la cipria avvelenata prima che Michael la faccia analizzare. Poco prima che possa rimettere tutto a posto, però, Rosalie lo disturba e così la cipria finisce tra i cuscini del sofà. Quando poco dopo la Engel la trova, si convince che Michael abbia un’amante…

Robert organizza una serata speciale per Cornelia, decorando una baita secondo lo stile della loro gioventù. E a quel punto tra loro scoppia l’amore!

Maja viene sopraffatta dal dolore per il tradimento subito poco prima del matrimonio e cancella l’appuntamento con Florian. Quest’ultimo decide di fare un passo verso la sua amata e alla fine i due trascorrono una piacevole serata. L’atmosfera, però, viene rovinata da una telefonata dell’ex fidanzato della ragazza…

Alfons ha vinto il concorso per concierge e torna vittorioso al Fürstenhof, dove ringrazia Vanessa per l’aiuto che gli ha dato, celebrandola come suo personale “portafortuna”.

Con grande disappunto di Erik e Ariane, Robert e Cornelia hanno trovato la “sorgente miracolosa” nel bosco. I Saalfeld decidono dunque di fare un’offerta a Vogt, che cerca un modo per non far fallire il suo piano…

Tempesta d’amore: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)

Dopo aver trascorso parecchio tempo con Werner, André decide che è arrivato il momento di fingere di aver ritrovato la memoria. L’anziano albergatore è ovviamente al settimo cielo!

Florian si intromette nella telefonata tra Maja e l’ex di quest’ultima, aggredendo l’uomo dall’altro lato del telefono. A quel punto il guardaboschi teme di aver rovinato i rapporti con la sua amata…

Selina entra nella stanza di Ariane proprio mentre quest’ultima è a letto con Erik: la relazione tra i due antagonisti verrà smascherata?

Capendo che Maja e Florian sono in una situazione di stallo, Lucy decide di dare una mano ai due protagonisti. E la sua strategia funziona alla grande…

Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

Da non perdere: diventa fan della nostra pagina Facebook su Tempesta d’amore, del nostro account Instagram e del nostro canale Telegram per essere sempre aggiornato su tutte le anticipazioni!

Vi ricordiamo che tutte le notizie sulle anticipazioni tedesche ed italiane di Tempesta d’amore SONO QUI. Le trame delle puntate, invece, SONO QUI.