Un coniglietto li ha fatti innamorare… e lo stesso coniglietto sarà (involontariamente) fautore del loro primo bacio! A settimane di distanza dal loro fatidico incontro, nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore Maja von Thalheim (Christina Arends) e Florian Vogt (Arne Löber) si scambieranno infatti il loro primo bacio grazie al piccolo Napoleone. Non tutto però andrà secondo le aspettative…

Ecco infatti cosa dunque accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni italiane: Florian si innamora di Maja

Quando si incontrarono nel bosco per la prima volta, tra loro fu antipatia immediata. Le cose, però, sono cambiate velocemente. Nell’arco di pochi giorni, infatti, Maja e Florian si sono conosciuti meglio, diventando prima amici e poi innamorandosi!

Le frecce di Cupido hanno colpito per prima la von Thalheim, che ha perso la testa per il bel guardacaccia dopo averlo visto prendersi cura amorevolmente del piccolo Napoleone, un coniglietto ferito da lei trovato nel bosco. Per il ragazzo, invece, ci è voluto più tempo…

Dopo aver respinto le avances dell’amica per paura di venire usato come “tappabuchi”, alla fine però anche Vogt ha dovuto ammettere anche a se stesso di essersi innamorato. Quando proverà a fare un passo verso la sua amata, però, spunterà un rivale inaspettato…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Florian aggredisce l’ex fidanzato di Maja

Come vi abbiamo anticipato, Maja verrà infatti ricontattata da Frederik, suo ex fidanzato da lei lasciato il giorno delle nozze dopo averlo scoperto a letto con la sua migliore amica. L’uomo farà di tutto per riconquistarla e, benché lei non ne voglia sapere di perdonarlo, non potrà fare a meno di ricadere nella disperazione provata solo poche settimane prima…

Vedendo la sua amata a pezzi, Florian non riuscirà a starsene in disparte decidendo di intervenire in modo davvero deciso: aggredirà verbalmente Frederik, intimandogli di stare lontano da Maja in quanto è lui ora il nuovo fidanzato di Maja! Come reagirà la von Thalheim?

Anticipazioni Tempesta d’amore, puntate italiane: Florian bacia Maja

Inizialmente furiosa con Florian per la sua intromissione e per essersi autoproclamato suo fidanzato, ben presto Maja cambierà atteggiamento: alla fine forse è stato meglio liberarsi per sempre del suo ex! I due protagonisti finiranno così per riappacificarsi, ma non passerà molto prima del litigio successivo…

A causa di una distrazione, Florian lascerà infatti aperto il recinto di Napoleone, che fuggirà. Non trovando il suo amato animaletto, Maja si dispererà e cercherà di capire come il suo piccolo amico sia potuto sparire nel nulla. E così, dopo aver inizialmente negato ogni responsabilità, Vogt confesserà come sono andare le cose.

Il risultato? Tra i due scoppierà una discussione decisamente appassionata che farà perdere a Florian il controllo… portandolo a baciare di impulso Maja! La reazione della ragazza non sarà però quella attesa… Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

