Anticipazioni puntata di Un posto al sole in onda lunedì 12 luglio 2021:

Serena (Miriam Candurro) ha tentato di far tornare i ricordi nella mente di Filippo (Michelangelo Tommaso), ma il tentativo non sembra avere successo.

È sempre più vicino il giorno della laurea di Rossella (Giorgia Gianetiempo): lei sostiene di non festeggiare affatto, ma c’è chi la pensa diversamente…

Bianca (Sofia Piccirillo) chiede scusa a Jimmy (Gennaro De Simone) per averlo preso in giro. Ciò però non cambia le cose: il figlio di Niko (Luca Turco) è sempre più inquieto…

