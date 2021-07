In questi giorni Un posto al sole ruota attorno alla perdita di memoria di Filippo Sartori (Michelangelo Tommaso): una situazione che ora rischia di essere peggiorata dal fatto che l’uomo è costretto a realizzare di avere una figlia, particolare di cui era stato ovviamente tenuto all’oscuro.

Leggi anche: UN POSTO AL SOLE, anticipazioni puntata di giovedì 15 luglio 2021

L’amnesia di Filippo continuerà ovviamente ad essere al centro della scena, ma nei prossimi giorni ci saranno altre vicende che improvvisamente conquisteranno spazio e che in qualche modo potrebbero riguardare anche il Sartori e suo padre Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli).

Tutto comincerà però da qualcosa di “slegato” rispetto a tutto questo. Poco tempo fa, una story su Instagram di Patrizio Rispo aveva suscitato l’interesse dei fan perché da un frammento di copione si evinceva chiaramente che qualcuno sarebbe stato aggredito!

Tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)

Ebbene, a subire un’aggressione sarà Guido Del Bue (Germano Bellavia), che fortunatamente ne uscirà indenne. Ma chissà che non sia solo il primo atto: da qui in poi non mancherà una fulminea escalation di tensione, con una situazione al cardiopalma che renderà imperdibile un gruppo di episodi in onda già prima della pausa estiva. Pronti? Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

Da non perdere: diventa fan della nostra pagina Facebook su Un posto al sole, del nostro account Instagram e del nostro canale Telegram per essere sempre aggiornato su tutte le anticipazioni! Vi ricordiamo che tutte le notizie sulle anticipazioni di Un posto al sole SONO QUI. Le trame delle puntate, invece, SONO QUI.