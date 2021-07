A Un posto al sole, il dramma è (già stato) servito. Come vi sarete accorti guardando le più recenti puntate della soap partenopea di Rai 3 (e peraltro come era stato ampiamente anticipato), il finale dell’operazione di Filippo Sartori (Michelangelo Tommaso) è stato drammatico…

Il giovane infatti ha tecnicamente superato l’intervento chirurgico, che però gli ha lasciato una conseguenza non da poco. Se qualcuno di voi non ha letto i precedenti spoiler, si sarà comunque accorto che Filippo alla fine della puntata del 5 luglio è sembrato non in grado di riconoscere Serena (Miriam Candurro). Ed è proprio così che andranno le cose da ora in poi.

Un posto al sole anticipazioni: FILIPPO apprende di avere una figlia

Il Sartori ha infatti perso la memoria degli ultimi dieci anni e quindi ricorda sicuramente il padre ma non la moglie e neanche la figlia Irene (Greta Putaturo). Ovviamente, Serena per tutto questo cadrà in una profonda crisi….

Non sarà per niente facile infatti avere a che fare con un marito che non rammenta nulla della vita passata insieme e tutti i tentativi che a breve lei farà per risvegliare qualche ricordo nella mente di Filippo falliranno nel modo peggiore. Tutto ciò fino ad arrivare a un “piccolo grande shock”…

Negli episodi di Upas in onda la prossima settimana, vedremo Serena predisporre tutto affinché il ritorno a casa del consorte sia per lui il più indolore possibile. Ma qualcosa sfuggirà al controllo della Cirillo e così Filippo apprenderà improvvisamente di avere una figlia, cosa che evidentemente gli sarà stata nascosta per non provocare ulteriori traumi.

Insomma, la situazione non farà che peggiorare e la sensazione è che questa storyline sarà lunga e importante. Ciò anche perché a un certo punto pare si rifarà viva una donna del passato di Filippo (un passato neanche troppo lontano, ci sentiamo di aggiungere). Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

