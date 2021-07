Com’è già ampiamente noto, le trame di Un posto al sole ci stanno portando velocemente verso un lieto evento: tra tanti drammi che ultimamente sono accaduti nella soap partenopea di Rai 3, c’è ora un traguardo bellissimo che riguarda Rossella (Giorgia Gianetiempo) e, come sappiamo, tutto andrà in scena tra pochissimi giorni!

La figlia di Silvia (Luisa Amatucci) è reduce da un confronto un po’ polemico con il professor Volpicelli (Massimiliano Buzzanca), ma ciò non le impedirà di portare a termine il suo corso di studi. Anche se, va detto, qualche “problemuccio” dell’ultim’ora ci sarà…

Proprio la mattina dell’esame, infatti, Rossella non si sveglierà in tempo e rischierà di arrivare alla seduta di laurea troppo tardi! Alla fine la nostra protagonista arriverà giusto in tempo e – stando alle anticipazioni diffuse dal settimanale Telepiù – riuscirà a conseguire un bel “110 e lode”!

C’è da dire che Rossella, prima della laurea, avrà ribadito con forza che non intende festeggiare, ma alla fine i festeggiamenti ci saranno sotto forma di un party-buffet curato da Vittorio (Amato D’Auria) e Patrizio (Lorenzo Sarcinelli). E la diretta interessata, nonostante non volesse inizialmente alcuna celebrazione, ne sarà felice…

Come cambierà ora la vita della neolaureata? Occhio perché da settimane si rumoreggia di una new entry al maschile: farà parte magari delle nuove storie di Rossella? Vedremo… Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

