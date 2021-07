Le attuali storie di Un posto al sole sono più o meno tutte arrivate ad una svolta drammatica, i cui effetti si vedranno particolarmente nelle prossime puntate e che intanto sta assicurando alla soap partenopea di Rai 3 degli ottimi ascolti (il 7,72% di share il 30 giugno, solo per fare un esempio).

Tra le tante vicende, tiene banco in questi giorni la sbandata di Silvia (Luisa Amatucci) per Giancarlo Todisco (Alessandro D’Ambrosi), che però è stata scoperta da Guido (Germano Bellavia). Anche se la proprietaria del Vulcano ha tentato di giustificarsi con il cugino, il “dolce rimprovero” del parente ha lasciato il segno e nei prossimi giorni la donna penserà non senza difficoltà di chiudere la frequentazione con il galante bancario.

Per un’avventura che sembra avviarsi alla conclusione, nella stessa famiglia ci sarà un momento di gioia: come avrete già capito, stiamo procedendo a ritmo serrato verso la laurea in medicina di Rossella (Giorgia Gianetiempo), che vedremo poco prima di metà luglio e che potrebbe creare un’occasione di riavvicinamento tra Silvia e Michele (Alberto Rossi). Il momento di confusione della Graziani finisce dunque qui o ci sarà qualche strascico?

Voltiamo pagina. L’ospedale, che da ormai diverso tempo è una delle ambientazioni principali delle storie di Rossella, in questi giorni è al centro della scena anche per via della prossima operazione di Filippo (Michelangelo Tommaso). Già sappiamo che l’intervento lascerà uno strascico terribile: Filippo non ricorderà né Serena (Miriam Candurro) e né Irene (Greta Putaturo), tanto che proprio la bambina sarà presto oggetto di un momento di particolare shock per il Sartori…

A parte tutto ciò, chissà se sarà sempre l’ospedale a costituire in futuro la location “regina” per un’importante novità: il dubbio è lecito perché gli ultimi rumor – che vi anticipiamo in anteprima – starebbero a indicare per il futuro un giovane uomo… destinato probabilmente a non passare inosservato! Nuovo personaggio all’orizzonte, dunque? Presto ne sapremo di più!

