Sono soprattutto due le vicende che in questi giorni tengono banco a Un posto al sole: l’amnesia di Filippo Sartori (Michelangelo Tommaso) – che è destinata a un’evoluzione imperdibile – e le vicende universitarie di Rossella (Giorgia Gianetiempo), la quale proprio nelle attuali puntate della soap raggiunge la tanto agognata laurea.

Prestissimo tornerà in auge anche la crisi di Silvia (Luisa Amatucci): la Graziani ha trovato il coraggio di chiudere il rapporto sentimentale clandestino con il bancario Giancarlo (Alessandro D’Ambrosi), ma a sorpresa sta nuovamente per imbattersi in lui…

Come si sarà capito dagli ultimissimi episodi, torna ora ad avere più spazio anche il personaggio di Fabrizio Rosato (Giorgio Borghetti), fresco protagonista di una situazione imbarazzante: l’uomo rischia di equivocare un affettuoso abbraccio tra Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli) e Marina (Nina Soldano), cosa deciderà di fare nelle prossime puntate?

In attesa di conoscere gli sviluppi di tutte queste situazioni, vi anticipiamo in anteprima che in futuro ci saranno alcuni nuovi personaggi maschili e uno di loro sarà impersonato da un attore che ha collezionato molte esperienze in ambito cinematografico, teatrale e televisivo.

Si tratta del pugliese Mauro Racanati, già visto in tanti spot pubblicitari e – tra le altre cose – anche nelle fiction Don Matteo 10, Nero a metà 2 e Lolita Lobosco. Ed ora lo conosceremo a Upas con destinazione… ospedale? Ne riparleremo a breve! Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

