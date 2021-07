Anticipazioni puntata 1216 di Una vita di domenica 25 e lunedì 26 luglio 2021: Camino rientra ad Acacias insieme a Cesareo e sembra che di nuovo abbia ripreso a non parlare.

Casilda chiede alle amiche della soffitta di mettere su una colletta, in modo da poter acquistare un angelo di marmo per la lapide di Marcia; per mettere insieme i soldi, venderanno i fazzoletti che la stessa Marcia aveva ricamato con l’intento di venderli a Cuba.

I giornali che parlano di questa “misteriosa” morte fanno riferimento a un triangolo sentimentale tra Marcia, Santiago e Felipe. Genoveva per questo motivo si innervosisce, ma il suo malumore è destinato ad aumentare quando scopre che Felipe ha contribuito a pagare una corona di fiori per Marcia e ad abbellire la sua tomba.

Il piccolo Moncho sta ora molto meglio, ma i medici consigliano di fargli fare un controllo in ospedale.

Anche Gloria si sta ristabilendo e Agustina dice a Fabiana di voler aiutare la ragazza, anche finanziariamente, per rimediare ai propri errori.

