Anticipazioni puntata 1201 di Una vita di sabato 3 e domenica 4 luglio 2021: Genoveva entra in casa di Felipe e riesce a mettere in difficoltà Agustina nascondendo dei documenti dell’Alvarez-Hermoso. In seguito, per via di uno strano incidente domestico, la stessa Agustina cade e resta contusa.

Emilio e Camino chiedono chiarimenti a Concha López, la quale però nega nel modo più assoluto di essere stata pagata da qualcuno per mettere nei guai Maite. La donna fa sapere che anche sua figlia era entrata nelle mire della pittrice.

Grazie anche a Liberto, Camino incontra Maite in prigione ed è un momento molto emozionante.

Bellita vuole sapere da Servante e Julio che cosa nasconde Julio. I due, non sapendo come uscirne, dicono che Julio è un ladro e imbroglione. Intanto José Miguel e Julio aspettano Bellita a casa per dirle la verità.

Il commissario Mendez irrompe a casa di Genoveva per comunicarle una notizia importante che riguarda il caso della morte di Ursula.

